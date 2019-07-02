Россия сообщила Норвегии о взрыве газа на борту подводной лодки

Российские чиновники сообщили Норвежскому агентству по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту подводной лодки произошел взрыв газа. Об этом Reuters рассказал директор агентства.

По его словам, в результате инцидента с российской подлодкой повышения уровня радиации зафиксировано не было.

В результате пожара на подводной лодке около Североморска погибли 14 офицеров, в том числе семь капитанов первого ранга и два Героя России. Официальные причины аварии пока не называются.