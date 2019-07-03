Подводников, погибших в Баренцевом море, предложили похоронить рядом с экипажем «Курска»

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников по просьбе командования ВМФ России начал искать место, где будут похоронены члены экипажа подлодки Северного флота, при пожаре в Баренцевом море.

Как сообщил «Интерфаксу» глава клуба Игорь Курдин, организация рассматривает место на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим членам экипажа подводной лодки « ».

Власти Петербурга рассматривают возможность похоронить погибших моряков вместе, если этого захотят родные погибших, сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Игорь Курдин, в свою очередь, допустил, что семьи могут решить хоронить моряков в регионах, где те родились.

Все 14 моряков, которые погибли при пожаре, служили в войсковой части в Петергофе, пригороде Петербурга.