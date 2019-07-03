Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выживших членах экипажа подлодки, на которой 1 июля произошел пожар.

В частности, по словам министра обороны, на борту был «гражданский представитель промышленности». Его, рассказал Шойгу, эвакуировали в первую очередь. Подводники, сообщил глава Минобороны, «задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля».

Сколько всего человек находилось на борту, Шойгу не уточнил, подтвердив лишь еще раз данные о 14 погибших. Все погибшие моряки, добавил он, будут представлены к государственным наградам, а их семьи получат всю необходимую поддержку от Минобороны.

Также Шойгу сообщил, что трое из погибших подводников были капитанами второго ранга. Ранее было известно о семерых погибших капитанах первого ранга, двух Героях России.

«Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами — высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли», — сказал Шойгу.

Минобороны 2 июля объявило, что в результате пожара, произошедшего накануне на «глубоководном аппарате», погибли 14 моряков — в том числе 7 капитанов первого ранга, двое Героев России. Имена погибших и другие подробности, включая тип аппарата, на котором произошел пожар, официально до сих пор не сообщаются.

Известно, что моряки были приписаны к воинской части № 45707, дислоцированной в Петергофе. Издание Baza назвало имена четверых погибших при пожаре, включая двух Героев России.