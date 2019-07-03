Baza назвала имена Героев России, погибших на подлодке Северного флота

Среди погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ — Герои России Денис Долонский и Николай Филин. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники.

По данным издания, капитан первого ранга Денис Долонский был командиром подводной лодки «Лошарик», на которой, как утверждается, произошел пожар. Звание Героя России он «получил около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики», утверждают источники Baza.

Капитан первого ранга Николай Филин, по информации издания, был испытателем глубоководной военной техники. Звание Героя России ему присвоено в 2018 году. Оба моряка приписаны к воинской части Петергофа.

Еще один погибший на подлодке, по данным Baza, — капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Официальных подтверждений этой информации нет.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, при пожаре на подлодке Северного флота, произошедшем 1 июля, погибли 14 моряков — из них семь капитанов первого ранга и двое Героев России. В Минобороны РФ не назвали ни имен погибших, ни тип судна, на котором произошло ЧП.

Обновлено. Baza назвала имя четвертого погибшего — Денис Опарин. (Источники «Новой газеты» это подтверждают.) По информации издания, его отец Александр Опарин — Герой России, капитан 1-го ранга и командир воинской части в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж пострадавшей подлодки. Александр Опарин в 2000 году участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели подлодки «Курск», пишет Baza.