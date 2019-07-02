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«Это большая потеря для флота. Да и вообще для армии». Путин провел совещание с Шойгу после гибели моряков-подводников
1 минута
18:46, 2 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу в связи
с гибелью моряков-подводников
в результате пожара на подлодке. Путин, в частности, сообщил, что из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. «Это большая потеря для флота. Да и вообще для армии», — сказал он, поручив Шойгу вылететь в Североморск, чтобы лично заслушать доклады о произошедшем. Минобороны сообщило о гибели моряков 2 июля, объявив, что пожар произошел накануне на «научно-исследовательском глубоководном аппарате». Другие подробности в заявлении оборонного ведомства не уточнялись.
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