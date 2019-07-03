«Лодка шла быстро, мы решили: значит, не авария». Журналисты нашли очевидцев аварийного всплытия подлодки Северного флота

Мурманское информационное агентство «СеверПост» нашло рыбаков, которые стали очевидцами аварийного всплытия подлодки, где в результате пожара .

«Мы вечером шли в сторону , и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — анонимно рассказал один из рыбаков.

К подлодке почти сразу после всплытия подошел военный корабль и два буксира. Рыбаки спросили у военных, что произошло. По их словам, те ответили, что «лодка всплыла около без оговариваемых причин».

Подлодка ушла около 23:00. «Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — рассказал рыбак.

Источник «СеверПост» в военных кругах заявил, что рыбаки видели атомную подводную лодку «Подмосковье», которая является носителем глубоководной станции АС-12 («Лошарик»).