Подводников, погибших в Баренцевом море, представят к госнаградам

Всех подводников, при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России, представят к государственным наградам. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — сказал Шойгу.

Он отметил, что погибшие были «уникальными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли».