Минобороны впервые назвало имя одного из членов экипажа загоревшейся подлодки. Он спас гражданского специалиста на ее борту

Гражданского специалиста во время пожара на глубоководном аппарате спас капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщило Минобороны, назвав таким образом первое имя члена экипажа подлодки.

«Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа», — заявили представители оборонного ведомства.

Соловьев действовал «самоотверженно и грамотно», подчеркнули в Минобороны, добавив, что моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат.

В сообщении не указывается напрямую, что Дмитрий Соловьев не выжил. Однако брянские СМИ сообщали, что Соловьев — уроженец этого региона — погиб при пожаре на подлодке.

Минобороны 2 июля объявило о гибели 14 моряков при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцовом море. Имена погибших не сообщались, министр обороны Сергей Шойгу объявил лишь, что среди них семеро капитанов первого ранга, два героя России, а также трое капитанов второго ранга. Минобороны также сообщало о выживших при пожаре, не уточняя их число. Упоминался лишь спасенный гражданский специалист.