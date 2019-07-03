На подлодке в Баренцевом море погиб моряк из Брянской области

37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев погиб в результате пожара, на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море. Об этом сообщает брянский телеканал «Городской», не указывая источник информации.

О гибели жителя Брянской области на подлодке Северного флота также сообщило издание «БрянскToday». По его данным, погиб уроженец города Почеп Дмитрий С. (фамилия не приводится).

Телеканал «Городской» отметил, что Дмитрий Соловьев во время службы жил с семьей в Петербурге.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате было семеро капитанов первого ранга и трое капитанов второго ранга.