«Коммерсант»: в больницах находятся пятеро моряков, пострадавших при пожаре на подлодке

В госпитале находятся пятеро моряков, пострадавших при пожаре на подводной лодке, утверждает «Коммерсант». Также об этом сообщает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

У моряков, написал Венедиктов, разная степень тяжести отравления угарным газом и ожоги. Всего на подлодке находились 25 человек, 14 из них погибли.

Источник информации об экипаже подлодки и числе пострадавших «Коммерсант» и главный редактор «Эха Москвы» не указывают.

В заметку внесены изменения об источниках информации

О том, что при пожаре на подлодке пострадали от пяти до десяти человек, ранее писало издание «Североморск Life», которое сообщило о происшествии за несколько часов до официального заявления Минобороны, но затем удалило заметку. Главный редактор «Североморск Life» Евгений Карпов заявил «Медузе», что удалил новость после того, как его попросили «убрать то сообщение и ссылаться на официальные источники».

Минобороны официально сообщало о гибели 14 моряков при пожаре на «глубоководном аппарате». Сколько всего человек находилось на борту, в сообщении не уточнялось. Также Минобороны не стало сообщать, о каком именно «глубоководном аппарате» идет речь. По данным РБК, пожар произошел на атомной подводной станции «Лошарик» (АС-12), которая может принимать на борт до 25 человек.

Также Минобороны не назвало и имена погибших. Президент РФ Владимир Путин во время экстренной встречи с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что из 14 погибших — семь капитаны первого ранга, двое Героев России. Издание Baza назвало имена четырех погибших подводников, включая двух Героев России.