Вечерний коронавирус 9 апреля. Регионы вводят карантин для приезжих. В Москве штрафуют за выход на спортплощадку. Рестораны кормят врачей бесплатно

Добрый вечер,

это рассылка «Медузы» о коронавирусе. Она выходит по будням вместо «Вечерней Медузы». Если это письмо вам прислал кто-то из знакомых и вы еще не подписаны на рассылку, подпишитесь здесь.

Пульс

В России число заболевших превысило 10 тысяч человек. В Брянской области количество заболевших удвоилось: очагом распространения коронавируса стала христианская церковь «Пробуждение». Теперь местные жители грозят прихожанам смертью. За сутки от болезни умерли 13 человек: семеро в Москве, трое в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге и один в Пермском крае. С начала эпидемии умерли 76 человек. Из больниц выписаны 698 человек (+118 за сутки). В России провели миллион тестов на коронавирус.

В мире количество зафиксированных случаев превысило полтора миллиона. В Испании с начала эпидемии умерли свыше 15 тысяч человек (о ситуации там у нас подробный текст). Больше только в Италии: за эти сутки число умерших превысило 18 тысяч. В Нью-Йорке, где в США было выявлено больше всего случаев, за прошедшие сутки госпитализировали всего 200 человек — меньше, чем раньше. Тем не менее смертность там все еще высокая — умерли 799 человек.

Вы всегда можете посмотреть текущую ситуацию по коронавирусу в мире на карте или в таблице. Данные обновляются раз в день. На карте данные можно смотреть в динамике.

Новости, которые могут коснуться вас напрямую

Мы собрали в одном месте ответы на все вопросы о коронавирусе. От того, как (и стоит ли) носить маску, до того, мог ли коронавирус «сбежать» из лаборатории. Теперь есть одна ссылка, которую можно отправить знакомым. В этом же материале можно задать вопрос, если ответа на свой вопрос вы там не нашли. А еще сегодня вышли карточки про то, стоит ли носить резиновые перчатки. Ответ: не нужно.

Регионы стали вводить карантин для приезжих — в основном для москвичей и петербуржцев. Здесь список регионов, где после приезда нужно будет две недели сидеть в изоляции.

В Москве девять человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Вот пример одного правонарушения из нашей новости:

Преображенский суд оштрафовал женщину, которая «в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра» была на спортивной площадке дальше чем в ста метрах от дома. «При этом она сорвала оградительную ленту», — уточняет агентство.

Что еще

Рестораны сейчас закрыты, но многие продолжают готовить еду — для врачей. Проблема в том, что государство не обеспечивает врачей питанием, а поесть тем, кто работает с пациентами с коронавирусом, сложно. Чтобы сходить в столовую, им нужно снять защитный костюм, а потом снова надеть его — это полчаса-час потерянного времени. Мы поговорили с рестораторами и волонтерами, которые занимаются доставкой еды врачам в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и других городах.

В Мосгордуме вспышка коронавируса. Заболели несколько депутатов, несколько сотрудников аппарата. Но сколько человек всего заразилось, достоверно неизвестно из-за некачественных тестов. В Челябинской области на самоизоляцию удалился губернатор Алексей Текслер: коронавирус нашли у его пресс-секретаря.

Москва собралась создать систему слежки за иностранцами. По данным «Коммерсанта», она должна заработать, когда откроют границы. Перемещения иностранцев предполагается отслеживать на основе данных сотовых операторов.

P. S. В этой рассылке не так много хороших новостей, поэтому расскажите нам, что у вас происходит хорошего, пока кругом коронавирус. А мы будем публиковать по одной истории в каждом письме.

Вот что нам написал читатель Александр:

Мы живем в своем доме за городом, поэтому карантин сам по себе переносить не так тяжело, как людям в небольших квартирах. Кроме того, появилось больше свободного времени на домашние дела. В том числе построил домик на дереве для шестилетнего сына, о чем он просил последние полгода. Если б не карантин, то я даже и не знаю, нашлось бы у меня когда-нибудь время на это. Теперь в этот домик с удовольствием залазят и дети, и взрослые.

Всем бы нам сейчас не помешал домик на дереве 🙂 🏡

Мы освещаем ситуацию с пандемией коронавируса настолько полно, насколько это возможно, — и используем только проверенные источники информации. В нашей рассылке в отличие от сообщений в вотсаппе никогда не будет псевдонаучной ерунды. Перешлите это письмо знакомым и попросите их подписаться, если считаете, что им важно получать только достоверную информацию.

💼 Спонсор рассылки

Курьеры и водители такси стали новыми героями нашего времени. Благодаря им у нас есть еда и лекарства. Благодаря им мы можем доехать в нужное место, когда это необходимо. Благодаря им наши родители могут передать нам домашнюю еду, а мы — отправить обратно нужные продукты. Вместе с «Яндекс.Такси» собрали истории читателей о том, как их спасали водители и курьеры. Прочтите их — и не забудьте в следующий раз поблагодарить своего водителя или курьера.

Спасибо за доверие, ваша «Медуза»