Роспотребнадзор: в России проведены более миллиона тестов на коронавирус

Более одного миллиона тестов на выявление новой коронавирусной инфекции сделано в России. Об этом утром 9 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Больше всего исследований проведено в Москве (250 тысяч тестов) и Московской области (80 тысяч тестов).

По данным ведомства, в настоящее время под медицинским наблюдением в стране остаются 171 тысяча человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, на 8 апреля в России были выявлены более 8,6 тысячи случаев заболевания COVID-19. 63 человека умерли, 580 человек выписаны из больниц.