В Москве девять человек оштрафовали из-за нарушения режима самоизоляции

В Москве из-за нарушения оштрафовали девять человек на 15 тысяч рублей каждого, сообщает ТАСС.

Щербинский районный суд рассмотрел семь протоколов, Коптевский и Преображенский — по одному.

«Во всех случаях граждане находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных в том числе указом мэра», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Так, Преображенский суд оштрафовал женщину, которая «в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра», была на спортивной площадке дальше чем в ста метрах от дома. «При этом она сорвала оградительную ленту», — добавляет агентство.

Оштрафованных признали виновными в административном правонарушении по статье о санитарно-эпидемиологическом благополучии (статья 6.3 КоАП).

В Административном кодексе Москвы со 2 апреля есть статья 3.18.1 — нарушение требований , в том числе требования самоизоляции. Штраф по этой статье — четыре тысячи рублей.

Как отмечает «Медиазона», судебные заседания по девяти административным делам прошли до 7 апреля включительно. Московские полицейские получили право штрафовать на основании московского КоАП 8 апреля, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соответствующее соглашение между МВД и правительством Москвы.