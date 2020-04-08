Полиция получила право штрафовать москвичей на 4000 рублей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы о наделении полицейских полномочиями по составлению протоколов за нарушения режима самоизоляции, предусмотренные региональным КоАП российской столицы.

Теперь полицейские смогут штрафовать москвичей на 4000 рублей, а в случае повторного нарушения — на 5000 рублей, как это предусматривает документ, принятый Мосгордумой 1 апреля.

Ранее полицейские могли штрафовать москвичей только за нарушение федерального КоАП о поведении во время режима повышенной готовности. Штрафы по этой статье составляют от 1 до 30 тысяч рублей.