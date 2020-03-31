Госдума утвердила штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантина За фейки о коронавирусе введено уголовное наказание

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Депутаты Госдумы на заседании 31 марта приняли во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, вводящих административное наказание за нарушение карантина и распространение ложной информации о коронавирусе, а также уголовное наказание за распространение фейков и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Уже 31 марта Совет Федерации рассмотрит принятые законопроекты.

Что грозит за нарушение карантина

Депутаты приняли законопроект, вводящий административное наказание за нарушение карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Такие изменения внесли в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». За это нарушение предусмотрено следующее наказание:

для граждан штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей ,

, для должностных лиц штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,

для индивидуальных предпринимателей штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток,

для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Если упомянутые действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то нарушителю грозит:

для граждан штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей ,

, для должностных лиц штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от года до трех лет,

для ИП и юрлиц штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Также документ вводит в КоАП статью «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Эта статья вводит ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности — такой режим из-за эпидемии коронавирусной инфекции введен по всей России. За это предусмотрено такое наказание:

для граждан штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей ,

, для должностных лиц штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей,

для ИП штраф от 30 тысяч до пятидесяти тысяч рублей,

для юрлиц штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За невыполнение правил, из-за чего был причинен вред здоровью человека или имуществу, предусмотрено следующее наказание:

для граждан штраф 15-50 тысяч рублей ,

, для должностных лиц штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет,

для ИП и юрлиц штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Что грозит за фейки юридическим лицам

Законопроект дополняет статью КоАП о распространении ложной информации. Документ предусматривает административное наказание для юридических лиц за распространение в СМИ и в интернете «информации об », в том числе во время эпидемий.

Юрлицам грозит штраф от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей. Если ложная информация привела к смерти человека или массовому нарушению общественного порядка, то юрлицам грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф 5-10 миллионов рублей.

Что грозит за фейки обычным людям

За это предусмотрена административная или уголовная ответственность. В КоАП уже есть наказание для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное распространение фейков, угрожающих жизни людей и безопасности, граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц — на 600-900 тысяч.

Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за распространение фейков «об »:

штраф 300-700 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до полутора лет,

до 360 часов обязательных работ,

до года исправительных работ,

до трех лет ограничения свободы.

Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия (вводится статья 207.2 УК), то грозит:

штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев,

исправительные работы на срок до одного года,

принудительные работы на срок до трех лет,

до трех лет лишения свободы.

Если из-за распространения фейков умер человек, то предусмотрено наказание:

штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от полутора до трех лет,

исправительные работы на срок до двух лет,

принудительные работы на срок до пяти лет,

лишение свободы до пяти лет.

Что грозит за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Этот же законопроект ужесточает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Ранее в Роспотребнадзоре сообщили «Медузе», что «санитарные правила и нормативы направлены на благополучие человека, но в них прописаны правила для юридических, а не для физических лиц». Сейчас по этой статье судят не простых граждан, а только должностных лиц, которые обязаны соблюдать те или иные санитарные правила.

Ко второму чтению в проект внесли поправки, смягчающие максимально возможное наказание за некоторые составы преступлений. За нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу такого заболевания, грозит:

штраф в 500-700 тысяч рублей (ранее был штраф до миллиона) или в размере дохода осужденного от года до полутора лет (ранее — до пяти лет),

ограничение свободы на срок до двух лет (ранее до трех лет),

принудительные работы на срок до двух лет (ранее до трех),

лишение свободы до двух лет (ранее предлагалось до трех).

Из законопроекта убрали такой состав преступления, как нарушение правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания.

Наказание за нарушение правил, повлекших гибель людей, осталось прежним: если умер один человек — до пяти лет лишения свободы, если двое или больше — до семи лет.

Александр Бакланов при участии Дениса Дмитриева