Мосгордума ввела свои штрафы за нарушение карантина

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции гражданами.

Документ, внесенный на рассмотрение 31 марта, предполагает, что жителей, нарушивших режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей при первом нарушение и на 5 тысяч рублей, если нарушение совершено повторно или «с использованием транспортного средства».

Также в КоАП Москвы вносятся поправки о штрафах за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли и организаций. Эти правонарушения будут наказываться штрафами от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей и от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Штрафы, следует из поправок, будут применяться в том случае, если «действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

Автор поправок, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что принятые Мосгордумой штрафы будут действовать при установлении режима ЧС или повышенной готовности на уровне города.

«Федеральный КоАП не администрирует требования к тем мерам режима повышенной готовности, которые вводятся в конкретном регионе конкретным высшим должностным лицом. Нормы, которые мы рассматриваем, будут действовать только на время режима повышенной готовности в Москве», — цитирует «Интерфакс» выступление Щитова на заседании Мосгордумы.

31 марта Госдума, а затем Совет Федерации одобрили поправки в КоАП РФ, ужесточающие административное наказание за нарушение карантина. В частности, добавлена статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по которой гражданам будет грозить штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Также ужесточается и уголовное наказание за нарушение карантина. По состоянию на 18:45 мск 1 апреля эти поправки в КоАП и УК не были подписаны президентом РФ.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел на территории города «режим повышенной готовности» из-за эпидемии коронавируса. В рамках этого режима соблюдать режим самоизоляции сначала обязали жителей старше 65 лет, а затем и всех проживающих в городе. Режимы повышенной готовности также ввели и остальные регионы России, почти все из них к 1 апреля также объявили и всеобщую самоизоляцию жителей.