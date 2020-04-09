Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию. У его пресс-секретаря обнаружили коронавирус

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что у его пресс-секретаря Сергея Зюся диагностирован коронавирус.

«Только что пришли результаты из „Вектора“. Я должен уйти на самоизоляцию, буду соблюдать режим здесь, на рабочем месте, регионом продолжу управлять», — цитирует Znak.com Текслера.

Сергей Зюсь попал в больницу с подозрением на COVID-19 несколько дней назад. Все, кто с ним контактировал, включая журналистов, сдали тесты на коронавирус. У более 20 человек они отрицательные.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Челябинской области зарегистрированы 32 случая COVID-19, всего по России — более 8,6 тысячи.