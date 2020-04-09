«Коммерсант» узнал о планах мэрии Москвы следить за всеми иностранцами после открытия границ

Москва решила создать систему отслеживания иностранных туристов на основе данных сотовых операторов, сообщил «Коммерсанту» источник в мэрии.

Мониторинг нужен, чтобы контролировать уровень заболеваемости COVID-19 после открытия границ (Россия закрыла их 30 марта без указания сроков).

«Система должна помочь отследить жителей, потенциально контактировавших с иностранцами, и локализовать очаги заболеваний», — сказал собеседник Ъ.

Контракт на предоставление данных о перемещении с единственным поставщиком будет заключать Департамент транспорта.

В пресс-службе департамента изданию сказали, что создавать подобную систему не планируют. Но подтвердили, что проводят «оценку стоимости услуг по предоставлению геоаналитических отчетов по запросу».

По данным «Коммерсанта», претендовать на разработку системы может «Яндекс», который «уже передает властям свои данные по разным категориям, включая транспортные потоки».

Обновление: Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский сообщил «Медузе»: «Мы никогда не претендовали на этот контракт. Мы не продаем данные наших пользователей».

В начале апреля в Москве запустили систему слежения за больными с коронавирусной инфекцией. Люди с подтвержденным диагнозом, которые лечатся дома и не должны выходить на улицу, должны скачать специальное приложение или получить устройство с ним от властей.

Систему контроля за передвижением людей, находящихся на каратине, создают и на федеральном уровне.

Мэрия Москвы с 2015 года покупает геолокационные данные у сотовых операторов, за передвижением жителей города также следят по данным с карт «Тройка», снимкам с камер фото- и видеофиксации. Данные передаются в обезличенном виде, их используют в том числе, чтобы предлагать пользователям подходящую рекламу.