Мэрия Москвы создала систему слежки за передвижениями жителей. В ней используют такси, видеокамеры и карты «Тройка»

Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press

Мэрия Москвы следит за передвижениями жителей города, используя данные такси и мобильных операторов, снимки с камер фото- и видеофиксации, информацию о поездках по карте «Тройка» и жалобы жителей на работу транспорта. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Ликсутов рассказал, что вся геоаналитика обезличена и ее используют лишь для того, чтобы улучшить маршрутную сеть. «У нас нет никаких персональных данных. Эти данные выглядят как точки, которые каким-то образом перемещаются, мы даже близко не знаем, кто это», — сказал вице-мэр.

Ликсутов отметил, что в 2011 году мэрия располагала только жалобами жителей, затем к ним добавились данные от такси и с камер наблюдения. С 2015 года городские власти покупают данные у мобильных операторов.

О том, что мэрия Москвы собирает данные о перемещениях жителей по движению их сим-карт, в марте подробно рассказали «Ведомости». Операторы связи передают властям сведения о перемещениях клиентов с точностью до 500 метров и нескольких минут. Мэрия Москвы, по данным сайта госзакупок, выделила в 2015-2020 годах на покупку геоаналитических данных 724 миллиона рублей, отмечает «Русская служба Би-би-си».

По словам вице-мэра Москвы, городские власти также используют данные, полученные от операторов общественного Wi-Fi в транспорте. Как рассказывала «Медуза» в 2018 году, компания «Максима Телеком», предоставляющая доступ к интернету в московском транспорте, собирает данные о жителях Москвы. Значительный объем собранной информации используют в том числе для того, чтобы предлагать пользователям подходящую рекламу.

Гендиректор компании Светлана Белова сказала «Би-би-си», что многоуровневая система слежения московской мэрии не вполне легальна, поскольку граждан не информируют о том, что данные об их перемещениях собирают и обрабатывают.

Пересказал Александр Бакланов