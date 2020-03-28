Россия полностью закроет границу с 30 марта

С полуночи 30 марта в России будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Также будет закрыт сухопутный участок российско-белорусской границы.

Пересекать границу смогут только отдельные категории граждан — в частности, дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, россияне, выезжающие из страны в связи со смертью близкого родственника.

В постановлении правительства не уточняется, на какой срок введены ограничения.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 из них выздоровели и шестеро умерли.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти России ранее закрыли въезд для иностранцев, прекратили международное авиасообщение и объявили выходную неделю с 30 марта по 5 апреля.

По неподтвержденной информации, правительство также рассматривает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны.