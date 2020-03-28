В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны. Об этом сообщили источники РИА Новости, «Интерфакса» и РБК.

«Да, возможность применения таких мер рассматривается», — сообщил источник «Интерфакса» в правительстве. Он уточнил, что речь идет о пассажирских перевозках между регионами России.

В пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли информацию.

В свою очередь источники Bloomberg рассказали, что московская мэрия всерьез обсуждает возможность закрытия города на карантин. Неделю назад об этом говорили собеседники «Ведомостей», тогда власти Москвы назвали сообщения ложью.

Накануне источники «Ведомостей» сообщили, что Росавиация предложила ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами. Росавиация заявила, что не выступала с таким предложением.

Россия с 27 марта прекратила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Полеты по России не ограничивались.

Некоторые регионы России уже начали вводить ограничения на передвижение. В Карелии остановили общественный транспорт. Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без прописки в Чечне. Сахалинская область ограничила количество рейсов с материка.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти объявили неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и призвали россиян оставаться дома.