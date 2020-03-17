«Ведомости» сообщили о готовности властей закрыть Москву на карантин. Мэрия назвала это ложью

Власти Москвы готовятся к режиму ЧС из-за коронавируса, он предусматривает прекращение работы общественного транспорта, в том числе метро. Об этом «Ведомостям» сообщили близкие к мэрии и к федеральному правительству источники.

Сразу после публикации «Ведомостей» заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова опровергла информацию о карантине: «В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью».

По данным «Ведомостей», режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций Москвы, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, выехать и въехать в город нельзя даже на личном транспорте.

Режим ЧС могут объявить при определенном количестве заболевших, но «сейчас оно официально еще далеко от этого порога», сказал «Ведомостям» сотрудник силовых структур.

По данным на вечер 17 марта, в России зафиксировали 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них за прошедшие сутки — 21 случай.