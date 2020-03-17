В России зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом
Источник: Интерфакс
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В России, по данным на 17 марта, подтверждены 114 случаев заражения коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. 104 случая, по ее словам, «завозные». 109 человек, заявила Голикова, переносят заболевание в легкой форме.
Днем ранее российские власти сообщали о 93 подтвержденных случаях заражения коронавирусом.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
114
0
9
🇨🇳 Китай
81 033
3 217
67 910
🇮🇹 Италия
27 980
2 158
2 749
🇮🇷 Иран
14 991
853
4 590
🇪🇸 Испания
9 942
342
530
🇰🇷 Южная Корея
8 236
75
1 137
🇩🇪 Германия
7 272
17
67
🇫🇷 Франция
6 650
148
12
🇺🇸 США
4 594
85
17
🇨🇭 Швейцария
2 200
14
4
🇬🇧 Великобритания
1 551
56
21
...
...
...
...
📝 Всего в мире
181 532
7 126
78 089
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:30 17.03.2020 (по московскому времени)
За прошедшие сутки четыре новых случая были зафиксированы в Москве, по два — в Самарской, Калининградской и Московской областях.
В Архангельской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Свердловской и Ярославской областях, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае за сутки выявлено по одному случаю заражения коронавирусом.