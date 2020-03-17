В России зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом

В России, по данным на 17 марта, подтверждены 114 случаев заражения коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. 104 случая, по ее словам, «завозные». 109 человек, заявила Голикова, переносят заболевание в легкой форме.

Днем ранее российские власти сообщали о 93 подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 114 0 9 🇨🇳 Китай 81 033 3 217 67 910 🇮🇹 Италия 27 980 2 158 2 749 🇮🇷 Иран 14 991 853 4 590 🇪🇸 Испания 9 942 342 530 🇰🇷 Южная Корея 8 236 75 1 137 🇩🇪 Германия 7 272 17 67 🇫🇷 Франция 6 650 148 12 🇺🇸 США 4 594 85 17 🇨🇭 Швейцария 2 200 14 4 🇬🇧 Великобритания 1 551 56 21 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 181 532 7 126 78 089 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:30 17.03.2020 (по московскому времени)

За прошедшие сутки четыре новых случая были зафиксированы в Москве, по два — в Самарской, Калининградской и Московской областях.

В Архангельской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Свердловской и Ярославской областях, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае за сутки выявлено по одному случаю заражения коронавирусом.