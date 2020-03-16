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Что правительство России планирует сделать для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Список

Источник: Meduza
Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что российские власти планируют сделать для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Полный план действий кабинета министров, как ожидается, будет представлен 18 марта. Многие детали уже сейчас раскрыли газеты «Ведомости» и «Коммерсант». В правительстве подтвердили принятие некоторых из перечисленных мер, касающихся бизнеса.

Что предлагает правительство

  • выделить 300 миллиардов рублей для поддержки экономики и граждан;
  • компенсировать доходы граждан, находящихся в карантине, за счет работодателей или больничных листов;
  • зарезервировать в бюджете выплаты безработным;
  • выплачивать пенсии и пособия авансом;
  • ограничить или запретить мероприятия с участием более 1000 человек по всей России, в том числе международных спортивных соревнований;
  • продлить школьные каникулы или ввести добровольное посещение школ;
  • разрешить доставку безрецептурных лекарств, заказанных в интернете;
  • сформировать премиальный фонд для врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом;
  • обеспечить производство тест-систем для диагностики коронавируса;
  • запустить систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом;
  • гарантировать людям средства индивидуальной защиты;
  • обнулить пошлины на импортные лекарства и медикаменты;
  • устроить «налоговые каникулы» для бизнеса, в том числе для туроператоров и авиаперевозчиков;
  • дать компаниям малого и среднего бизнеса квартальную отсрочку по выплатам налогов;
  • временно сократить проверки малого и среднего бизнеса;
  • предоставить отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний;
  • внести коронавирус в список «форс-мажора» по госконтрактам;
  • выделить бюджетные кредиты регионам, выполнившим планы развития экономики;
  • отменить ограничения для транспорта торговых сетей в городах;
  • гарантировать кредиты системообразующим компаниям на текущую и оборотную деятельность.

Александр Бакланов