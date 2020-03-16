Что правительство России планирует сделать для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Список

Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что российские власти планируют сделать для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Полный план действий кабинета министров, как ожидается, будет представлен 18 марта. Многие детали уже сейчас раскрыли газеты «Ведомости» и «Коммерсант». В правительстве подтвердили принятие некоторых из перечисленных мер, касающихся бизнеса.

Что предлагает правительство

выделить 300 миллиардов рублей для поддержки экономики и граждан;

компенсировать доходы граждан, находящихся в карантине, за счет работодателей или больничных листов;

зарезервировать в бюджете выплаты безработным;

выплачивать пенсии и пособия авансом;

ограничить или запретить мероприятия с участием более 1000 человек по всей России, в том числе международных спортивных соревнований;

продлить школьные каникулы или ввести добровольное посещение школ;

разрешить доставку безрецептурных лекарств, заказанных в интернете;

сформировать премиальный фонд для врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом;

обеспечить производство тест-систем для диагностики коронавируса;

запустить систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом;

гарантировать людям средства индивидуальной защиты;

обнулить пошлины на импортные лекарства и медикаменты;

устроить «налоговые каникулы» для бизнеса, в том числе для туроператоров и авиаперевозчиков;

дать компаниям малого и среднего бизнеса квартальную отсрочку по выплатам налогов;

временно сократить проверки малого и среднего бизнеса;

предоставить отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний;

внести коронавирус в список «форс-мажора» по госконтрактам;

выделить бюджетные кредиты регионам, выполнившим планы развития экономики;

отменить ограничения для транспорта торговых сетей в городах;

гарантировать кредиты системообразующим компаниям на текущую и оборотную деятельность.

Александр Бакланов