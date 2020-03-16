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Что правительство России планирует сделать для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Список
Источник: Meduza
16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что российские власти планируют сделать для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Полный план действий кабинета министров, как ожидается, будет представлен 18 марта. Многие детали уже сейчас раскрыли газеты «Ведомости» и «Коммерсант». В правительстве подтвердили принятие некоторых из перечисленных мер, касающихся бизнеса.
Что предлагает правительство
- выделить 300 миллиардов рублей для поддержки экономики и граждан;
- компенсировать доходы граждан, находящихся в карантине, за счет работодателей или больничных листов;
- зарезервировать в бюджете выплаты безработным;
- выплачивать пенсии и пособия авансом;
- ограничить или запретить мероприятия с участием более 1000 человек по всей России, в том числе международных спортивных соревнований;
- продлить школьные каникулы или ввести добровольное посещение школ;
- разрешить доставку безрецептурных лекарств, заказанных в интернете;
- сформировать премиальный фонд для врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом;
- обеспечить производство тест-систем для диагностики коронавируса;
- запустить систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом;
- гарантировать людям средства индивидуальной защиты;
- обнулить пошлины на импортные лекарства и медикаменты;
- устроить «налоговые каникулы» для бизнеса, в том числе для туроператоров и авиаперевозчиков;
- дать компаниям малого и среднего бизнеса квартальную отсрочку по выплатам налогов;
- временно сократить проверки малого и среднего бизнеса;
- предоставить отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний;
- внести коронавирус в список «форс-мажора» по госконтрактам;
- выделить бюджетные кредиты регионам, выполнившим планы развития экономики;
- отменить ограничения для транспорта торговых сетей в городах;
- гарантировать кредиты системообразующим компаниям на текущую и оборотную деятельность.