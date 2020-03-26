Правительство России потребовало с 27 марта прекратить все авиасообщение с другими странами

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение в другие страны и обратно. Исключение предлагается сделать только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа, сообщается на сайте правительства. Как долго будет ограничено авиасообщение, не уточняется.

МИД России ранее опубликовал список вывозных рейсов россиян из более 20 стран мира, намеченных до конца марта или начала апреля.

Обновлено. Компания «Аэрофлот» — единственный российский авиаперевозчик, продолжающий полеты за границу, — объявила, что на данный момент уже закрыла 92 из 94 своих международных направлений.

На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 власти России последовательно закрывали границы и ограничивали авиасообщение с другими странами. До последнего момента существовало авиасообщение со столицами крупных стран.