МИД опубликовал список вывозных рейсов для россиян, находящихся за рубежом

МИД РФ опубликовал в фейсбуке список рейсов, которые будут вывозить россиян из 28 стран мира. В перечне упомянуты рейсы, намеченные до конца марта, в ряде случаев — до первых чисел апреля.

МИД рекомендовал россиянам по всем практическим вопросам обращаться в посольства и консульства России в странах, где они находятся.

Граждане России, находящиеся в Латвии, получили СМС о том, что диппредставительства РФ до 26 марта формируют списки пассажиров для вывоза в Россию. В сообщении отмечалось, что после возвращения граждане будут должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

МИД России в ночь на 25 марта получил около пяти тысяч обращений от россиян, находящихся в других странах, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» представитель министерства.

Компания «Аэрофлот», в основном занимающаяся вывозными рейсами, вернула в Россию 48 тысяч россиян, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. Больше всего россиян вернулись из Лондона, Берлина, Парижа, Амстердама и Будапешта. За минувшие сутки компания вывезла в Россию четыре тысячи пассажиров.