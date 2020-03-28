За минувшие сутки в России выявлено 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах, сообщили «Медузе» в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

114 новых случаев зафиксировано в Москве, 36 — в Подмосковье, 11 — в Петербурге. Число выписанных пациентов выросло до 49, число смертей — до четырех.

Общее число пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 1264. Случаи заболевания выявлены в 62 регионах страны.

Читайте также Коронавирус распространяется по миру. Карта с последними данными