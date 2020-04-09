Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших достигло 10131 человека в 81 регионе.

Больше всего новых заболевших в Москве (+857 человек за сутки), Московской области (+199), Санкт-Петербурге (+44), Брянской области (+40), Коми (+31), Владимирской области (+24) и Краснодарском крае (+20).

За минувшие сутки от болезни умерли 13 человек — семеро в Москве, трое в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге и один в Пермском крае. За весь период с начала распространения COVID-19 в России умерли 76 человек.

Из больниц после лечения выписаны 698 человек (+118 выздоровевших за сутки).

Всего по стране проведено более миллиона тестов на выявление COVID-19.