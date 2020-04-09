Какие регионы ввели карантин для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Список

Медицинский работник в Севастополе измеряет температуру у въезжающих в город Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

На фоне распространения коронавируса по России многие регионы начали вводить требования об обязательной самоизоляции на 14 дней прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга — субъектов федерации, в которых зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19. В случае прибытия авиарейсами граждан оправляют на самоизоляцию сразу из аэропорта (по месту жительства или пребывания или — при невозможности обеспечить там изоляцию — в обсерватор), при въезде в регион другим видом транспорта необходимо самостоятельно сообщить властям о своем прибытии. Ниже — обновляемый список регионов, которые уже ввели такие правила. Если рядом с регионом нет пометки в скобках, то самоизоляция необходима только прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга.

Республики

Алтай

Башкирия (только для Москвы)

Крым (для всех регионов)

Тыва (для всех регионов)

Хакасия (только для Москвы)

Края

Алтайский край (только для Москвы)

Краснодарский край

Красноярский край

Области

Владимирская область (для всех регионов)

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области)

Омская область (для всех регионов)

Оренбургская область (для всех регионов)

Смоленская область (для всех регионов)

Томская область (только для Москвы)

Тюменская область

Города федерального значения

Севастополь (для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга)