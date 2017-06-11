Воскресная Медуза Только о животных!!!

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Привет, это «Воскресная Медуза». Сегодня в эфире ведущий рубрики «Шапито» Султан Сулейманов. Он расскажет про свою любимую тему — животных.

Про Фиону. Фиона — это юный бегемот из зоопарка Цинциннати. Чтобы влюбиться в нее, достаточно посмотреть, как она принимает душ. Закрепите результат — взгляните, как она плавает. И не забудьте подписаться на инстаграм зоопарка, там Фиону показывают очень часто.

Про странных животных. Время от времени мы натыкаемся на необычных милых животных, про которых до этого не слышали. И недавно мы решили делиться этими маленькими открытиями с читателями. Знакомьтесь — японская летяга, такин (это что-то между коровой и капибарой) и викунья (лама-верблюд). Встретили в зоопарке или еще где-то других необычных животных? Поделитесь с нами — под любым шапито есть кнопка «Напишите нам».

Про лучших животных. У меня живет тайский кот Хассельблад, у моей коллеги Ани Шпильковской — сиба-ину Гекльберри, но лучшие животные на Земле все же не кошки и не собаки, а капибары. Они выглядят забавно, ведут себя флегматично, уживаются с кем угодно, а главное — они сразу рождаются с шерсткой, зубами и открытыми глазами. Недавно такой появился в Московском зоопарке (смотреть здесь), а с начала этого года мы опекаем капибаренка Илона из Калининградского зоопарка. Любите капибар вместе с нами. Чем мы хуже японцев, которые от этих грызунов без ума?

Про довольных животных. Мы в «Шапито» любим всех животных, но пишем только про особенных. Например, геккон Томо именно такой — ведь он всегда улыбается. Опоссум-победитель тоже. 47 козлят, бегущих на завтрак, — из той же категории. Что уж говорить про морскую свинку Элиотта, которую взяли в полицию Новой Зеландии. У них, кстати, и кошки служат.

Кстати, про кошек. Однажды нам пришлось писать в «Шапито» опровержение собственной заметки: оказалось, что очень смешное видео о мстительной кошке было фейком. Но этот инцидент никак не изменил нашу любовь к кошкам. Хотя бы потому, что у них свои отношения с гравитацией. Если кошки не знают о ней, они способны бегать по стенам. Если знают — используют ее, чтобы спускаться по лестнице.

Наша любовь распространяется на все, что связано с кошками. Не только на видео, где пытаются усадить перед камерой сразу 10 котят, но и на вакансию обнимальщика котиков и даже талантливый рэп про лысых котов, записанный англичанином, который выучил русский язык.

Про собак. Противостоянию «кошатников» и «собачников» не место в «Шапито» — собак мы любим не меньше. Хотя это может показаться странным. Ведь они не слушаются, хулиганят, не могут поймать мяч и способны врать.

Но это все не имеет никакого значения. Знаете, что имеет? История пса, который два дня ложился под проезжающие поезда, чтобы его раненой подруге не было страшно одной на рельсах. Кстати, собаки вскоре вернулись к своим хозяевам. Надеемся, у них все хорошо.