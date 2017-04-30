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Констебль Элиот: в Новой Зеландии морскую свинку взяли в полицию
Полиция Новой Зеландии показала своего маскота — морскую свинку Элиота, которой в шутку присвоили звание констебля. У Элиота даже есть форма и фуражка полицейского.
С помощью свинки полицейские напомнили водителям быть осторожнее, проезжая мимо школ — 1 мая школьники выходят с каникул.
Did you know that a piggie's top speed can be around 9km/hr? Not me, I have gone a bit overboard on the carbs lately...Опубликовано New Zealand Police 29 апреля 2017 г.