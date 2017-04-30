Констебль Элиот: в Новой Зеландии морскую свинку взяли в полицию

Полиция Новой Зеландии показала своего маскота — морскую свинку Элиота, которой в шутку присвоили звание . У Элиота даже есть форма и фуражка полицейского.

С помощью свинки полицейские напомнили водителям быть осторожнее, проезжая мимо школ — 1 мая школьники выходят с каникул.