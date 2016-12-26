Пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу на рельсах

Житель Ужгорода Денис Малафеев рассказал историю пса, который грел и поддерживал раненую подругу. Животных обнаружили на станции Цегловка недалеко от Ужгорода.

Друзья сообщили Малафееву, что собаки уже два дня лежат на железнодорожных путях. Приехав на место, он обнаружил, что одна из них получила травму от поезда и не могла ходить.

Собака лежала на рельсах, а рядом находился пес. Он не только грел подругу и защищал ее от людей, но и поддерживал ее, когда по путям проезжали поезда.

Малафеев рассказывает: «Услышав сигнал, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал. Ребята, кобель это делал двое суток подряд, вдумайтесь только!»

Posted by Денис Малафеев on Sunday, December 25, 2016

Малафеев отметил, что собак уже перевезли в приют.