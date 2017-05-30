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Японская летяга — самая милая белка в мире

Meduza
08:11, 30 мая 2017

Японская летяга — это белка, обитающая в горных лесах на островах Хонсю, Кюсю и Хоккайдо. И она, пожалуй, одно из самых милых животных в мире.

Японское название летяги — «эзо момонга». Словом «момонга» японцы называют всех белок-летяг.

Летяги строят свои гнезда в дуплах и на ветках деревьев, обустраивая их с помощью мха и лишайника.

Встретить этих маленьких пушистых белочек днем — большая редкость. Летяги — ночные животные.

Японские летяги питаются преимущественно корой, орехами и насекомыми.

Пользователи твиттера считают, что летяга похожа на персонажа из мультфильмов Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli.

«Я только что обнаружила, что японская летяга существует. Как будто студия Ghibli сделала настоящего зверька»

В естественной среде летяги живут в среднем пять лет, в домашних условиях — 10-15 лет.

Ezo flying squirrel will come near camera
Forestnaturevision 小林明弘

Японцы очень любят летягу и делают с ней игрушки. Иногда они получаются даже более милыми, чем настоящая белка.

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