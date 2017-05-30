шапито
Японская летяга — самая милая белка в мире
Японская летяга — это белка, обитающая в горных лесах на островах Хонсю, Кюсю и Хоккайдо. И она, пожалуй, одно из самых милых животных в мире.
Японское название летяги — «эзо момонга». Словом «момонга» японцы называют всех белок-летяг.
Летяги строят свои гнезда в дуплах и на ветках деревьев, обустраивая их с помощью мха и лишайника.
Встретить этих маленьких пушистых белочек днем — большая редкость. Летяги — ночные животные.
Японские летяги питаются преимущественно корой, орехами и насекомыми.
Пользователи твиттера считают, что летяга похожа на персонажа из мультфильмов Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli.
В естественной среде летяги живут в среднем пять лет, в домашних условиях — 10-15 лет.
Японцы очень любят летягу и делают с ней игрушки. Иногда они получаются даже более милыми, чем настоящая белка.