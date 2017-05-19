Мистер Капибара Как японцы полюбили гигантских грызунов с другого конца света

В Японии очень любят капибар — самые большие грызуны живут не только в зоопарках, но и в заповедниках, на горячих источниках и конюшнях, с ними выпускают мягкие игрушки, канцтовары и даже делают блюда в виде этих милых зверей. «Медуза» пересказывает материал издания Quartz о том, как капибары стали любимыми животными японцев.

Капибара родом из Южной Америки, но этот факт не помешал большому грызуну стать одним из самых популярных животных в Японии. По данным Японской ассоциации зоопарков и океанариумов, популяция капибар на острове увеличилась почти в 4 раза за последние десять лет — с 125 особей в 2006 году до 422 в 2016 году. Рост численности капибар опережает любых других животных, представленных в зоопарках Японии.

По воспоминаниям фотографа Катохито Ватанабе, капибары появились в японских зоопарках в начале 1960-х годов. Однако местными звездами они стали через двадцать лет — когда начали купаться в горячих источниках.

極寒の日のカピバラ露天風呂 capybarahp

В 1982 году сотрудник зоопарка в префектуре Сидзуока во время уборки вольера заметил, что капибары столпились около емкости с горячей водой. В зоопарке поняли, что животные могут пережить японскую зиму, купаясь и отдыхая в бассейнах с горячей водой. С тех пор горячие источники для капибар стали устанавливать во всех японских зоопарках.

Публикация от naoki yamada (@animals.plants.nao4600) Апр 11 2017 в 7:38 PDT

Интерес к капибарам подогревается многочисленными конкурсами и фестивалями. Например, в начале 2017 года четыре зоопарка провели соревнования среди купающихся капибар. Победителем становилось животное, которое купалось дольше всех. А в 2016 году капибары из разных зоопарков поедали арбуз на время. В конкурсе победило семейство грызунов из Биопарка Нагасаки, который некоторые японцы называют «священной землей капибар».

В культуре Японии капибары нашли отражение в милом персонаже Капибара-сан (Мистер Капибара). Его придумал производитель игрушек Bandai в 2005 году. Сейчас с забавным зверьком выпускается более 5 тысяч вещей, в том числе мягкие игрушки, канцтовары и комиксы.

Публикация от 2016.10.20🐝 (@b.bee.wahine) Май 14 2017 в 6:18 PDT

Многие считают, что капибары популярны из-за «счастливого, естественного и спокойного образа жизни». Также отмечается, что общение с капибарами положительно влияет на людей.