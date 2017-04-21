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Что будет, если скрестить корову с капибарой? Такин!

В конце марта в зоопарке Цинциннати родился детеныш такина. Такины — парнокопытные млекопитающие, которые обитают в Восточных Гималаях. Они большие, пушистые и забавные, и выглядят так, как будто корову скрестили с капибарой.