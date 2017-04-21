шапито
Что будет, если скрестить корову с капибарой? Такин!
В конце марта в зоопарке Цинциннати родился детеныш такина. Такины — парнокопытные млекопитающие, которые обитают в Восточных Гималаях. Они большие, пушистые и забавные, и выглядят так, как будто корову скрестили с капибарой.
Маленький такин из Цинциннати оказался девочкой. Ее назвали Мэг.
Мэг живет в вольере со своей мамой Салли.
В вольере установлены конструкции, имитирующие горы. И Мэг с радостью скачет по ним.
Похожие «фальшивые» горы устанавливают и в других зоопарках. В Сент-Луисе (штат Миссури) на них отдыхают целые семейства такинов.
Такины классные. Вот доказательства: