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шапито

Что будет, если скрестить корову с капибарой? Такин!

Meduza
14:50, 21 апреля 2017

В конце марта в зоопарке Цинциннати родился детеныш такина. Такины — парнокопытные млекопитающие, которые обитают в Восточных Гималаях. Они большие, пушистые и забавные, и выглядят так, как будто корову скрестили с капибарой.

Маленький такин из Цинциннати оказался девочкой. Ее назвали Мэг.

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Мэг живет в вольере со своей мамой Салли.

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В вольере установлены конструкции, имитирующие горы. И Мэг с радостью скачет по ним.

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Похожие «фальшивые» горы устанавливают и в других зоопарках. В Сент-Луисе (штат Миссури) на них отдыхают целые семейства такинов.

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Такины классные. Вот доказательства: