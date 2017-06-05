Викунья: то ли лама, то ли верблюд

Викуньи намного меньше своих родственников: их рост всего лишь 150 сантиметров, а вес — 50 килограмм. Они обитают в Андах на территории Перу, Боливии, Эквадора, Аргентины и Чили. Компактное телосложение позволяет им легко передвигаться по горам.