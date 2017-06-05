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Викунья: то ли лама, то ли верблюд
1 июня в Московском зоопарке появился капибаренок. Детеныш капибары живет в вольере «Южная Америка» вместе с викуньями — грациозными животными, одновременно похожими и на лам, и на верблюдов. «Медуза» рассказывает о любимом животном перуанцев.
Викунья — близкий родственник ламы и гуанако. Все три вида входят в семейство верблюдовых. В отличие от дружелюбных лам, викуньи очень пугливые и тихие.
Викуньи намного меньше своих родственников: их рост всего лишь 150 сантиметров, а вес — 50 килограмм. Они обитают в Андах на территории Перу, Боливии, Эквадора, Аргентины и Чили. Компактное телосложение позволяет им легко передвигаться по горам.
Викуньи — дикие животные, но многие жители Анд разводят их из-за ценной шерсти. С 1974 года по 1993 год торговать шерстью викуньи было запрещено, поскольку вид находился под угрозой исчезновения.
Считается, что викуньи — дикие прародители домашних альпака. И правда похожи!
Викуньи — травоядные животные. В природе они питаются травой, а в домашних условиях и в зоопарках — сеном.
Викуньи — национальное достояние Перу. Они изображены на гербе страны. А на дорогах даже установлены знаки, предупреждающие о диких викуньях и ламах.