Ученые из Швейцарии доказали, что собаки умеют обманывать!

Ученые из Университета Цюриха провели эксперимент и доказали, что собаки могут манипулировать людьми ради собственной выгоды.

В эксперименте участвовало 27 собак разных пород. Перед животными стояло три коробки: в первой коробке была вкусная сосиска, во второй — печенье для собак, в третьей — ничего. Собаки должны были по очереди отвести двух человек к коробкам. При этом первый участник эксперимента отдавал собаке угощение из коробки, а второй оставлял его себе.

Животные быстро научились манипулировать людьми. Если собаке «доставался» человек, который делился угощением, то она вела его к коробке с сосиской, а если тот, кто оставлял еду себе, то собака отводила его к пустой коробке.

По словам Марианны Хеберлейн из Университета Цюриха, собаки не придерживались строгих правил и показывали невероятную гибкость в поведении.