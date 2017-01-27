Регги и софт-рок: ученые составили лучший плейлист для собак
Ученые из Университета Глазго и Шотландского благотворительного общества защиты животных выяснили, что музыка влияет на настроение собак. И ваши питомцы чувствуют себя лучше, когда слушают регги и софт-рок!
Однако ученые отмечают, что, несмотря на то, что большинство тестируемых животных оказались любителями регги, у каждой собаки имеется свой собственный музыкальный вкус.
Исследователи включали собакам песни пяти разных жанров, в том числе поп-музыку и классику, а затем измеряли уровень стресса и частоту сердцебиения.
Фото в анонсе: Andrew Pons / Unsplash
В целом реакция на жанры была разной, так что, скорее всего, наши четвероногие друзья, как и люди, имеют свои индивидуальные музыкальные предпочтения.