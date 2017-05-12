Англичанин сочинил рэп про лысого кота. На русском языке

Британский пользователь ютьюба с псевдонимом Nena Vaskina сочинил и исполнил рэп на русском языке. В песне поется о том, что автору не нужны «меховые кошки», потому что ему нравятся только лысые.

Вот несколько строчек из песни:

Не люблю я тех людей, кто не любит лысых котов.

Если ты не любишь их, то считай себя одним из дураков.

Со своим лысым котом буду успешен во всем.

Если ты против, то тогда ты принадлежишь в дурдом.

Англичанин сочинял русский рэп про лысого кота Nena Vaskina

Nena Vaskina не раскрывает своего настоящего имени. Однако в интернете можно найти несколько комментариев, написанных от пользователя с таким же ником, в которых он немного рассказывает о себе.

Судя по комментариям, автор рэпа про лысого кота родился и вырос в Великобритании и США, но провел три месяца в России. Ему понравился русский менталитет, он выучил язык и женился на россиянке. Где сейчас живет Nena Vaskina, неясно.