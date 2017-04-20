Хулиганство и нападения на полицейских: в Северной Ирландии арестовали чихуахуа

В городе Крейгавон (Северная Ирландия) полицейским пришлось арестовать чихуахуа. Собаку обнаружили 19 апреля в три часа утра во время патрулирования улиц — она переходила дорогу. Сотрудники полиции дали собаке кличку Найджел.

«Он был арестован за переход в неположенном месте, хулиганство и два случая нападения на полицейского», — пошутили сотрудники полиции. С помощью поста в фейсбуке они надеялись найти хозяина чихуахуа.

This is Nigel the chihuahua. Nigel was named by Wee N, who thinks that "he looks like a Nigel." We stopped with him at... Опубликовано PSNI Craigavon 19 апреля 2017 г.

По словам полицейских, Найджел оказался «злым малявкой» и был «очень серьезно настроен против полиции». «Мне очень нравятся мои пальцы, но у них нет никаких шансов, если он останется тут еще на одну ночь», — написал один из сотрудников.

Вечером 19 апреля полицейским удалось найти хозяина собаки. Оказалось, кличка пса — Симба. «Он определенно думает, что он — », — отметили сотрудники полиции.