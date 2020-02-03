У Губки Боба пропала улитка, Аль Пачино охотится на нацистов, а в «Форсаже» все как всегда взрывается Все трейлеры Супербоула
В Америке праздник: завершился 54-й Супербоул, одно из главных спортивных событий года в США. Важен он не только для спортивных фанатов — кинокомпании точно так же соревнуются друг с другом за право показать трейлеры и рекламные ролики своих новых фильмов и сериалов. Рассказываем о предстоящих премьерах.
А вот тут можно посмотреть шикарную рекламу с Супербоула.
«Черная вдова»
Премьера в России: 30 апреля 2020 года
Один из приквелов «Мстителей», посвященный предыстории Черной вдовы — спецагентки Натальи Романовой. «Мстители не всегда были моей семьей», — говорит она в тизере. И действительно, в прошлом она работала на КГБ, а ее напарниками были шпионка Елена Белова (Флоренс Пью) и Алексей Шостаков, он же Красный Страж (Дэвид Харбор). Это первый фильм четвертой фазы киновселенной Marvel.
«Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн», «Локи»
Дата выхода на Disney+: август-2020, 2020 год, весна 2021 года
«Сокол и Зимний Солдат» — сериал о приключениях Сэма Уилсона (Сокола) и Баки Барнса (Зимнего Солдата). В конце четвертых «Мстителей» Капитан Америка передал Соколу свой щит — теперь тому предстоит доказать, что достоин его. Баки, Зимний Солдат, в свою очередь, наоборот, попробует жить нормальной жизнью.
«Ванда/Вижн» — сериал об отношениях Алой Ведьмы и Вижна, сюжет разворачивается после фильма «Мстители: Финал» (при этом некоторые события происходят в 1950-х и все это напоминает ситком).
События сериала «Локи» происходят в альтернативной временной линии с 2012 года, в которой Локи сбежал вместе с Камнем бесконечности.
«Не время умирать»
Премьера в России: 9 апреля 2020 года
25-й фильм о Джеймсе Бонде презентуют как совершенно новую главу в истории спецагента 007. Во-первых, позывной Бонда передали новому агенту, героине Лашаны Линч. Во-вторых, к сценарию подключили автора сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, которой предстояло адаптировать франшизу к современной реальности, добавив в нее больше юмора. В-третьих, заглавную песню в этот раз споет самая молодая исполнительница во всей бондиане — Билли Айлиш. Кроме Дэниела Крейга и Лашаны Линч в фильме сыграли Ана де Армас («Достать ножи»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Бен Уишоу («Парфюмер»), Джеффри Райт, Рэйф Файнс и Кристоф Вальц.
«Форсаж-9»
Премьера в России: 21 мая 2020 года
Герой Вина Дизеля Доминик Торетто живет обычной жизнью и воспитывает вместе с подругой (Мишель Родригес) внебрачного сына. Однако кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон) мечтает отомстить герою и похищает ребенка. На нее работает наемник по имени Джейкоб (рестлер Джон Сина), который оказывается братом Доминика Торетто. Впрочем, кажется, все эти хитросплетения не так уж важны, главными во франшизе все еще остаются неправдоподобные (но зрелищные) трюки с автомобилями.
«Топ Ган: Мэверик»
Премьера в России: 16 июля 2020 года
Продолжение фильма «Топ Ган», вышедшего в 1986 году. Пит «Мэверик» Митчелл (Том Круз) все еще один из лучших летчиков-испытателей ВМС США. Он решает стать новым инструктором летного училища, в котором обучается сын его напарника, погибшего в предыдущей части. Героев ждет новая опасная миссия. Первый трейлер фильма показали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего — зрители обратили внимание на то, что с куртки главного героя исчезли флаги Тайваня и Японии, журналисты связали это изменение с желанием кинокомпании обеспечить кинопрокат в Китае.
«Мулан»
Премьера в России: 26 марта 2020 года
История, основанная на средневековой китайской балладе о женщине-воине по имени Хуа Мулан, которая и легла в основу одноименного диснеевского мультфильма 1998 года. Фильм от него заметно отличается: в нем не будет песен и говорящего маленького дракона Мушу, но появится новая героиня — ведьма Сиань Ланг, которую сыграла звезда «Мемуаров гейши» Гун Ли.
«Соник в кино»
Премьера в России: 20 февраля 2020 года
Киношного Соника — синего и сверхскоростного антропоморфного ежа из игр Sonic the Hedgehog — в ролике представили спортсмены: игроки в американский футбол Майкл Томас и Кристиан Маккефри, бегунья Эллисон Феликс и автогонщик Кайл Буш. Все они восхищаются скоростью героя. Однако «Соник в кино» выйдет на экраны с опозданием, изначально релиз запланировали на осень 2019 года, но после публикации первых промоматериалов фильм раскритиковали за внешний вид главного героя. Соника пришлось переделать — ему увеличили глаза и уменьшили количество зубов, приблизив к классическому образу из видеоигр.
«Миньоны: Грювитация»
Премьера в России: 2 июля 2020 года
Продолжение мультфильма «Миньоны» и еще один приквел «Гадкого я». Стив Карелл вновь озвучивает главного героя «Гадкого я» Филониуса Грю (его имя обыгрывается в названии — в оригинале мультфильм называется «The Rise of Gru»). В этой части расскажут о первой встрече героя с миньонами.
«Губка Боб в бегах»
Премьера в России: 28 мая 2020 года
Как сообщают сами герои тизера, денег на размещение рекламы во время трансляции «Суперкубка» хватило только на 30-секундный ролик. За это время Губка Боб успел рассказать, что в фильме появятся Снуп Дог и Киану Ривз. А еще что при загадочных обстоятельствах пропадет его домашняя улитка Гэри. Чтобы найти питомца, Боб и Патрик отправятся в опасное путешествие, которое приведет их в обитель порока — Атлантик-Сити.
На случай если хочется увидеть трейлер целиком:
«Охотники»
Премьера на Amazon Prime Video: 21 февраля 2020 года
1977 год. Обычные жители Нью-Йорка объединяются, чтобы выслеживать и убивать нацистов, избежавших наказания после Второй мировой войны и живущих теперь в США. Главарей «Охотников» играют Аль Пачино и Логан Лерман («Хорошо быть тихоней», «Ярость»). Исполнительный продюсер — режиссер фильмов «Прочь» («Оскар» за лучший сценарий) и «Мы» Джордан Пил.
«Тихое место — 2»
Премьера в России: 19 марта 2020 года
Вторая часть хоррора о мире, который захватили монстры с обостренным слухом. Единственный способ спастись от них — не издавать ни звука. Режиссер фильма Джон Красински вновь сам же в нем и играет, а вместе с ним — обладательница «Золотого глобуса» Эмили Блант и актер Киллиан Мерфи. В новой части главные герои обнаружат, что сверхчувствительные к звуку чудовища не единственные существа, которые им угрожают.
«Человек-невидимка»
Премьера в России: 5 марта 2020 года
Сценарист и продюсер нескольких частей хоррора «Пила» Ли Уоннелл снял собственный триллер. Главная героиня (звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс) уходит от своего бойфренда-абьюзера, после чего тот кончает жизнь самоубийством. Девушке кажется, что он продолжает преследовать ее и после смерти, однако ей никто не верит. «Человек-невидимка» планировался как часть киновселенной монстров Universal — предполагается, что будут выходить и другие фильмы о классических монстрах, хотя до этого все попытки сделать франшизу были неудачными.