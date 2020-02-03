У Губки Боба пропала улитка, Аль Пачино охотится на нацистов, а в «Форсаже» все как всегда взрывается Все трейлеры Супербоула

«Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн», «Локи»

Дата выхода на Disney+: август-2020, 2020 год, весна 2021 года

Falcon and Winter Soldier, WandaVision, and Loki — Official Trailer IGN

«Сокол и Зимний Солдат» — сериал о приключениях Сэма Уилсона (Сокола) и Баки Барнса (Зимнего Солдата). В конце четвертых «Мстителей» Капитан Америка передал Соколу свой щит — теперь тому предстоит доказать, что достоин его. Баки, Зимний Солдат, в свою очередь, наоборот, попробует жить нормальной жизнью.

«Ванда/Вижн» — сериал об отношениях Алой Ведьмы и Вижна, сюжет разворачивается после фильма «Мстители: Финал» (при этом некоторые события происходят в 1950-х и все это напоминает ситком).

События сериала «Локи» происходят в альтернативной временной линии с 2012 года, в которой Локи сбежал вместе с Камнем бесконечности.