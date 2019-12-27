Кажется, малыша Йоду скоро забудут. Теперь все без ума от малыша Соника

Студия Paramount показала малыша Соника — он появляется в новом японском трейлере фильма «Соник в кино».

Японский трейлер фильма «Соник в кино» (Sonic The Hedgehog) Paramount

Судя по реакции пользователей, маленький еж уже стал достойным конкурентом малыша Йоды.

А кому-то малыш Соник и вовсе заменил звезду сериала «Мандалорец».

«Соник в кино» должен был выйти на экране в ноябре 2019 года, но премьеру перенесли на февраль 2020-го после критики на тему внешнего вида Соника — его зубы не понравились никому.

Российская премьера киноленты намечена на 20 февраля.

По сюжету фильма, Соник прибывает на Землю с другой планеты и начинает развлекаться. Например, устраивает такие забеги, из-за которых люди остаются без электричества. На это обращает внимание злодей — доктор Роботник, который решает использовать Соника в своих целях.