Создатели фильма о еже Сонике изменили его образ после насмешек в интернете. В новом трейлере у героя меньше зубов 

Студия Paramount опубликовала трейлер полнометражного фильма о сверхскоростном еже Сонике. Картина «Соник в кино» должна была выйти в ноябре 2019-го, но после шквала критики на тему внешнего вида главного героя (и множества обидных мемов!) студия перенесла дату релиза на февраль 2020 года.

В новом трейлере показали обновленный образ ежа — теперь он больше похож на классического Соника из видеоигр. Герою увеличили глаза и уменьшили количество зубов.

Paramount Pictures

Для сравнения: вот как Соник выглядел в предыдущем трейлере и вот как выглядит сейчас:

Уже есть предположения, что произошло с героем.

По сюжету, Соник прибывает на Землю с другой планеты. Еж наслаждается жизнью: играет в бейсбол с самим собой, читает комиксы о супергерое Флэше и устраивает забеги, из-за которых вся страна остается без электричества. Своими выходками герой привлекает внимание злодея доктора Роботника, который хочет использовать ежа в своих целях.

В главных ролях снялись Джим Керри (играет усатого доктора Роботника), Бен Шварц («Парки и зоны отдыха») и Джеймс Марсден («Трасса 60»).

Российская премьера намечена на 20 февраля 2020-го.