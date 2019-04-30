Вышел первый трейлер «Соника в кино»: много взрывов и усатый Джим Керри в роли злодея

Студия Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Соник в кино». Это экранизация популярной серии видеоигр про добродушного синего ежа, который умеет очень быстро бегать. В главных ролях снялись Джим Керри (играет злодея доктора Роботника), Бен Шварц («Парки и зоны отдыха») и Джеймс Марсден («Трасса 60»).

Трейлер на русском

Paramount Pictures Россия

Трейлер на английском

Paramount Pictures

В трейлере Соник переворачивает чужие машины, уворачивается от ракет и двигается так быстро, что кажется, будто он останавливает время.

Российская премьера «Соника в кино» намечена на 7 ноября.