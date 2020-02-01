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«Даже если этот заезд станет последним, я с тобой». Вышел трейлер фильма «Форсаж 9»
Источник: Meduza
Студия Universal Pictures показала трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Судя по трейлеру, в фильме Доминик Торетто (Вин Дизель) противостоит своему родному брату Джейкобу — вору, убийце и гонщику. Ранее о нем никогда не рассказывалось. Среди прочего в трейлере появляется Хан (Сон Кан), который, как утверждалось, погиб в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Пока неясно, как этому герою удалось выжить.
«Форсаж 9» выйдет в России 21 мая.