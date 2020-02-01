«Даже если этот заезд станет последним, я с тобой». Вышел трейлер фильма «Форсаж 9»

Студия Universal Pictures показала трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина.

Трейлер на русском

Universal Pictures Russia

Трейлер на английском

Universal Pictures UK

Судя по трейлеру, в фильме Доминик Торетто (Вин Дизель) противостоит своему родному брату Джейкобу — вору, убийце и гонщику. Ранее о нем никогда не рассказывалось. Среди прочего в трейлере появляется Хан (Сон Кан), который, как утверждалось, погиб в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Пока неясно, как этому герою удалось выжить.

«Форсаж 9» выйдет в России 21 мая.