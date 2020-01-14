Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш. Об этом сообщается в официальном твиттере франшизы об агенте 007.

Билли Айлиш, как подчеркивается, стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы. Песню, название которой пока не раскрывается, она написала вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

Новый, 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде получил название «Не время умирать». Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнит Дэниэл Крейг. В России премьера ленты состоится 9 апреля.

Песню к предыдущему фильму про Бонда, вышедшему в 2015 году, написал и исполнил британский певец Сэм Смит. За нее он получил «Оскар».