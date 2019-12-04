Джеймс Бонд встречает свою преемницу, заклятого врага и любимую девушку. Вышел первый трейлер «Не время умирать»

Universal Pictures выпустила первый трейлер 25 фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать». Роль британского спецагента уже в пятый раз исполнил Дэниэл Крэйг. Главного злодея сыграл Рами Малек («Богемская рапсодия»). Режиссером выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»). Он сменил на посту режиссера Дэнни Бойла, ушедшего в августе 2018-го из-за творческих разногласий.

Трейлер на русском

James Bond 007

Трейлер на английском

James Bond 007

По сюжету картины Бонд временно отошел от дел и отдыхает на Ямайке. Там шпиона находит давний друг из ЦРУ Феликс Лейтер (Джеффри Райт). Он просит помощи в спасении похищенного ученого, после чего Бонд возвращается на службу. Также спецагенту предстоит раскрыть тайны своей девушки из предыдущего фильма бондианы — «СПЕКТРа» (Леа Сейду). Кроме того, в трейлере показали злодея Эрнста Ставро Блофельда (Кристоф Вальц). Бонд поймал его в финале прошлой части. Также в трейлере появляется герой Рами Малека.

Помимо Крэйга и Малека в фильме появятся Рэйф Файнс (М, руководитель MI6), Бен Уишоу (Q, главный по гаджетам в MI6) и Лашана Линч (агент MI6). Героиня Линч, сыгравшая в «Капитане Марвел», стала преемницей агента 007 после его отставки.

Российская премьера «Не время умирать» намечена на 9 апреля 2020 года.