25-й фильм о Джеймсе Бонде получил название «Не время умирать»

Новый, 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде будет называться No Time to Die (примерный перевод — «Не время умирать»; официальное название для русскоязычного проката пока неизвестно). В соцсетях франшизы вместе с названием был опубликован короткий проморолик к фильму.

Главную роль в фильме вновь исполнит Дэниэл Крэйг. По сюжету Бонд временно отошел от службы и отдыхает на Ямайке. Там его находит Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помощи в спасении похищенного ученого.

Мировая премьера фильма состоится 2 апреля 2020 года, в России показы начнутся 9 апреля.