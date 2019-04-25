Авторы 25 фильма про британского агента 007 Джеймса Бонда провели прямую трансляцию, на которой поделились первыми подробностями картины.

Как сообщалось ранее, режиссером пока безымянной ленты выступит Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»). Роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Он играет британского агента начиная с вышедшего в 2006 году «Казино „Рояль“».

По сюжету, Бонду придется вернуться из отставки, чтобы помочь своему другу — агенту ЦРУ Феликсу Лейтеру, который попросил 007 спасти похищенного ученого.

В фильме появятся и другие актеры, участвовавшие в прошлых фильмах с Крэйгом в роли Бонда:

Рэйф Файнс (М, руководитель MI6);

Джеффри Райт (агент ЦРУ Феликс Лейтер);

Наоми Харрис (секретарь Манипенни);

Лея Сейду (психолог Мадлен Суонн);

Бен Уишоу (Q, главный по гаджетам в MI6).

Роль главного злодея досталась звезде «Мистера Робота» и «Богемской рапсодии» Рами Малеку. Его герой обладает некой опасной технологией. В обращении к зрителям Малек пообещал, что Бонду «придется непросто».

К актерскому составу также присоединились Лашана Линч («Капитан Марвел») и Билли Магнуссен («Маньяк»). Нового «Бонда», как и две другие картины о приключениях агента 007 («Доктор Ноу» и «Золотой глаз»), будут снимать на Ямайке. Дополнительные съемки проведут в Норвегии, Италии и Англии.

Российская премьера фильма намечена на 9 апреля 2020 года.

Фото в анонсе: Walt Disney Studios