Новый фильм о Бонде снимет режиссер первого сезона «Настоящего детектива»
Американский режиссер Кэри Фукунага займется съемками 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Его кандидатуру утвердили продюсеры киноленты и исполнитель главной роли Дэниел Крейг, сообщается в твиттере фильма.
Съемки картины начнутся 4 марта 2019 года. Премьера состоится 14 февраля 2020 года, на три месяца позднее, чем планировалось ранее.
Фукунага заменил режиссера Дэнни Бойла, который в августе отказался от съемок фильма о Бонде из-за разногласий с Дэниелом Крейгом.
Кэри Дзодзи Фукунага дебютировал как режиссер в 2009 году, выпустив фильм «Без имени». Он снял первый сезон сериала «Настоящий детектив», а также телесериал «Маньяк», премьера которого состоится на Netflix 21 сентября.