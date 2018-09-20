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Новый фильм о Бонде снимет режиссер первого сезона «Настоящего детектива»

James Bond
09:43, 20 сентября 2018
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Американский режиссер Кэри Фукунага займется съемками 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Его кандидатуру утвердили продюсеры киноленты и исполнитель главной роли Дэниел Крейг, сообщается в твиттере фильма.

Съемки картины начнутся 4 марта 2019 года. Премьера состоится 14 февраля 2020 года, на три месяца позднее, чем планировалось ранее.

Фукунага заменил режиссера Дэнни Бойла, который в августе отказался от съемок фильма о Бонде из-за разногласий с Дэниелом Крейгом.
Кэри Дзодзи Фукунага дебютировал как режиссер в 2009 году, выпустив фильм «Без имени». Он снял первый сезон сериала «Настоящий детектив», а также телесериал «Маньяк», премьера которого состоится на Netflix 21 сентября.
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